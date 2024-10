MotoGp, trionfo di Bagnaia a Motegi (Di domenica 6 ottobre 2024) 7.47 Arriva a Motegi l'ottavo successo stagionale di Pecco Bagnaia che domina il Gp del Giappone precedendo gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez. Enea Bastianini è quarto davanti a Morbidelli. Bezzecchi settimo, poi Di Giannantonio. Al via, Bagnaia vola in testa.Cadute di Mir,Alex Marquez e,come nella Sprint,di Acosta che era in pole. Martin, partito dalla 11ma posizione,rimonta e si porta alle spalle di Pecco. Il torinese però è un 'martello' e tiene a distanza il rivale: tra i due sono solo 10 i punti di distanza in classifica. (Di domenica 6 ottobre 2024) 7.47 Arriva al'ottavo successo stagionale di Peccoche domina il Gp del Giappone precedendo gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez. Enea Bastianini è quarto davanti a Morbidelli. Bezzecchi settimo, poi Di Giannantonio. Al via,vola in testa.Cadute di Mir,Alex Marquez e,come nella Sprint,di Acosta che era in pole. Martin, partito dalla 11ma posizione,rimonta e si porta alle spalle di Pecco. Il torinese però è un 'martello' e tiene a distanza il rivale: tra i due sono solo 10 i punti di distanza in classifica. (Servizitelevideo.rai)

