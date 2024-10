Morte Sammy Basso il ricordo di Jovanotti | Con te ai miei concerti era sempre una festa

(Di domenica 6 ottobre 2024) La notizia delladiha intristito profondamente il mondo dello spettacolo, visto che il 28enne affetto da progeria, malattia che causa l’invecchiamento precoce delle cellule e dell’organismo ma non del cervello, aveva stretto amicizia con molte star. A colpire in modo particolare è il lungo post pubblicato dasui suoi canali social.Leggi anche: Addio a, si spegne a 28 anni il simbolo della lotta contro la progeria L’addio di“Ho appena saputo che è morto. Che immenso dispiacere. – comincia così il post di– La notizia chese n’è andato, nonostante la sua malattia fosse una minaccia costante, riesce ad essere sorprendente per chi lo conosceva, perché era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro. Quando veniva aiera una