Monza-Roma la panchina di Nesta scotta | sulla graticola contro Juric Orari e dove vedere la partita

(Di domenica 6 ottobre 2024)6 ottobre 2024 – Tra panchine già cambiate e altre che scricchiolano, essere un allenatore di Serie A è un lavoro sempre precario,ogni singolo risultato può mettere in crisi un lavoro lungo settimane, mesi o a volte ancora anni. Adopo le due stagioni felici vissute con Palladino, Alessandroè stato scelto come suo successore, ma al momento i risultati stanno latitando e la stabilità dellabrianzola è più in bilico che mai, con l'ex tecnico della Reggiana. In un indel destino, lui si giocherà il proprio futuro in unadi Serie Ail primo subentrante di questo campionato: Ivane la sua. Una sorta di ironia della sorte per entrambi i tecnici, che andrà in scena alle ore 18 di domenica 6 ottobre nell'ex Brianteo, oggi U-Power Stadium di