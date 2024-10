Mo | Scholz ' non accetteremo mai un odio cieco verso Israele'

(Di domenica 6 ottobre 2024) Berlino, 6 ottobre (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il cancelliere tedesco Olafha espresso piena solidarietà agli ebrei tedeschi in occasione dell'anniversario dell'attacco di Hamas controil 7 ottobre dello scorso anno. Nel suo podcast settimanale,ha detto che anche in Germania molte persone hanno dichiarato sgomento per lo sviluppo del conflitto in Medio Oriente. "Soffrono ed esprimono la loro preoccupazione. Come potrebbe essere altrimenti?", ha affermato. "Nella nostra società libera possiamo sempre lottare per trovare la soluzione migliore e discutere da democratici - ha spiegato - Tuttavia, non dovrebbe mai accadere che i cittadini ebrei in Germania debbano vivere nella paura, che gli ebrei non possano più osare uscire di casa con indosso una Kippah o preferiscano non dire nelle università che sono ebrei. (Liberoquotidiano)