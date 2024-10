Mo: Mattarella, 'sostegno a Israele nel rispetto del diritto internazionale e umanitario' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "L'Italia sostiene convintamente il diritto di Israele alla propria esistenza in pace e sicurezza e alla difesa dagli attacchi, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "L'Italia sostiene convintamente ildialla propria esistenza in pace e sicurezza e alla difesa dagli attacchi, neldele del". Lo dice il presidente della Repubblica Sergionel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre. (Liberoquotidiano)

