Mo | Mattarella ' necessario cessate il fuoco per scongiurare allargamento conflitto' **

Roma, 6 set (Adnkronos) - "È più che mai necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l'allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele.

Mo: Tajani, ‘necessario cessate il fuoco per soluzione ‘due popoli due Stati” - I rischi, se la situazione deflagrasse, sarebbero “enormi, e infatti siamo già impegnati anche nella missione Aspides per proteggere il commercio in Mar Rosso. Roma, 12 ago. La nostra linea è molto chiara. Chiediamo con forza ad Israele ? che ha il diritto di difendersi, come abbiamo sempre detto ... (Calcioweb.eu)

Mo: Tajani, 'necessario cessate il fuoco per soluzione 'due popoli due Stati'' - C'è un percorso in atto, ci sono mediazioni, siamo contrari ad ogni atto che alzi ulteriormente la tensione e coinvolga innocenti. L'economia è stata fortemente toccata da queste crisi, si sono alzati i prezzi delle materie prime, c'è stata forte inflazione, ma anche una crescita molto più ... (Liberoquotidiano)

Netanyahu alla Casa Bianca, “Biden dirà al presidente israeliano che è necessario subito il cessate il fuoco a Gaza” - Trump, per dimostrare comunque la sua affinità con l’amico leader israeliano, ha anche postato su Truth un breve video di Netanyahu che nel suo discorso al Congresso ha evocato presunti complotti iraniani contro l’ex presidente, trapelati sui media Usa dopo l’attentato nel comizio in Pennsylvania. ... (Ilfattoquotidiano)

Voltafaccia di Netanyahu sulla tregua in Libano, l’irritazione della Casa Bianca: «Aveva dato l’ok» - La proposta americana e francese di uno stop di 21 giorni delle ostilità è stata bocciata dal premier israeliano ...(unionesarda)

Netanyahu ritira l'idea del cessate il fuoco con Hezbollah - Ingabbiato dalla politica in casa, il premier arriva a New York tra le accuse degli Stati Uniti e dice: in Libano andiamo avanti. Israele colpisce Beirut e uccide il capo dei droni Mohammed Srur ...(ilfoglio)

Meloni all’Onu: “Imperativo raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi” - La premier interviene all'Assemblea dell'Onu e affronta numerosi temi, Medio Oriente, Ucraina, traffico di esseri umani, intelligenza artificiale e Piano Mattei: "Preoccupa moltissimo la situazione in ...(ilcorrieredelgiorno)