Meno opere pubbliche incompiute, ma a fine 2023 ancora 266 (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono in calo le opere pubbliche incompiute in Italia: dopo anni di sostanziale stabilità, il numero è calato significativamente, passando dai 365 del 2022 ai 266 del 2023, con una riduzione pari al 37%. A evidenziarlo è Centro Studi Enti Locali che ha elaborato i dati pubblicati dalle singole regioni, che restituiscono la situazione al 31 dicembre 2023. Diminuito significativamente anche l'importo complessivo degli interventi aggiornato all'ultimo quadro economico delle opere censite, il cui valore attuale si attesta intorno a 1,6 miliardi, contro i 2,3 dell'anno precedente. Meno significativa, ma comunque rilevante, anche la diminuzione dell'importo complessivo degli oneri per l'ultimazione dei lavori, passati dagli 1,4 miliardi del 2022 agli attuali 1,1 miliardi.

