Manifestazione giovedì in centro In corteo pro Palestina e Libano

(Di domenica 6 ottobre 2024) Unaa sostegno del popolo palestinese si terrà anche a Forlì: avverràprossimo con ritrovo alle 17.30 in piazza Ordelaffi ed è stata annunciata da Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì. "Di fronte al genocidio in corso a Gaza – scrivono in una nota gli organizzatori –, ai continui crimini di coloni e soldati israeliani in Cisgiordania, all’invasione dele alle continue infrazioni al diritto internazionale, chiediamo che il nostro governo, le nostre università e le nostre amministrazioni cessino immediatamente ogni tipo di rapporto con Israele fermando la complicità di cui fino ad ora si sono macchiate. Invitiamo quindi le associazioni del territorio e i singoli cittadini ad unirsi a noiper far sentire nuovamente con forza la nostra voce". (Ilrestodelcarlino)