M O Blinken discute di Medio Oriente con l’Arabia Saudita

Milano, 6 ott. (askanews) – Il Segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha parlato di Medio Oriente con il Ministro degli Esteri Saudita, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud. I due responsabili degli Esteri hanno parlato della necessità di rispettare la risoluzione ONU 1701, affinché i civili su entrambi i lati del confine libanese-israeliano possano tornare indietro. La risoluzione, adottata alla fine della guerra del Libano nel 2006, sostiene la smilitarizzazione in un'area compresa tra il confine e il fiume Litani, che si trova a circa 30 chilometri all'interno del territorio libanese. La milizia Hezbollah appoggiata dall'Iran ha ripetutamente violato questo accordo.

