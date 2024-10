Longhi | Inter-Torino? Doveva essere 5-0 superiorità netta!

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’vince in casa contro ilcon il risultato di 3-2, rischiando anche il pari nonostante lanumerica. Brunoscrive su X il suo parere. DOMINIO – Spettacolo a Milano nella partita vinta dalla squadra di Simone Inzaghi. Sono tanti comunque gli errori della retroguardia, Brunocommenta così il match: «5 gol a San Siro: ma è 3-2 e non 5-0 comein virtù delladell’nei confronti deldivenuta addirittura imbarazzante dopo l’espulsione di Maripan al 20? minuto. Quasi un allenamento per i nerazzurri, una prolungata esercitazione sul possesso palla impreziosita dai 3 gol di Thuram e sporcata dalle 2 reti subite. I granata sempre in asfissia perdono Zapata l’unico all’altezza del livello del match». (Inter-news)