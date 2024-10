LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: gara bagnata, fuga a più di 5? (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:25 I grandi favoriti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. Il primo può vantare sull’appoggio fondamentale di Soren Kragh Andersen, vincitore qui nel 2018. Il secondo invece può fare affidamento su T. Declerq e E. Theuns, forse gli uomini più in forma di questa Lidl Trek al momento. 13:22 Desal e Boulet hanno già partecipato alla Parigi-Tours élite (l’anno scorso) e si sono piazzati rispettivamente 92° e 138°. Retegi e Le Huitouze invece non sono mai stati al via della classica autunnale. 13:18 fuga che sta mettendo metri di distacco sul plotone. 5 adesso i minuti di distacco dal gruppo. 13:16 A gettare ancora più insicurezza sulle strategie finali è la posizione di queste due cote: Vouvray al km 196 e Rochecorbon al km 203. 13:14 Di difficile lettura la gara nella parte finale. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:25 I grandi favoriti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. Il primo può vantare sull’appoggio fondamentale di Soren Kragh Andersen, vincitore qui nel 2018. Il secondo invece può fare affidamento su T. Declerq e E. Theuns, forse gli uomini più in forma di questa Lidl Trek al momento. 13:22 Desal e Boulet hanno già partecipato allaélite (l’anno scorso) e si sono piazzati rispettivamente 92° e 138°. Retegi e Le Huitouze invece non sono mai stati al via della classica autunnale. 13:18che sta mettendo metri di distacco sul plotone. 5 adesso i minuti di distacco dal gruppo. 13:16 A gettare ancora più insicurezza sulle strategie finali è la posizione di queste due cote: Vouvray al km 196 e Rochecorbon al km 203. 13:14 Di difficile lettura lanella parte finale. (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | gara bagnata fuga a più di 5?

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: timidi scatti, la fuga non parte - L’Italia si affida invece al campione nazionale Alberto Bettiol (Astana-Qazaqstan). 43 Per adesso nessuno è riuscito ad avvantaggiarsi. 11 Siamo quasi ai piedi del Sirtori, entrati dunque nel circuito che caratterizzerà la gara. In questo circuito i corridori affronteranno, nell’ordine, la salita ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: De Lie in piedi dopo una caduta, fuga a più di 4? - Non si trattano di pendenze che possano impaurire i velocisti ma sicuramente saranno di spunto per attacchi e strategie. A fine stagione altri 3 professionisti diranno addio alle corse: il norvegese Edvald Boasson Hagen e i due francesi Julien Simon e Jeremy Leveau. Buongiorno Amici di OA Sport e ... (Oasport)

Calcio in TV e Streaming di Domenica 6 Ottobre: dove vedere tutto il calcio in diretta live - 30 Clodiense vs Pro Patria Serie C SKY SPORT (canale 255) e NOW 17. Ecco la guida completa di tutte le partite di calcio trasmesse oggi, suddivise per orario e competizione. 00 Lazio vs Empoli Serie A DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky) 15. 45 Ajax vs Groningen Eredivisie MOLA 17. 30 Entella vs ... (Pronosticipremium)