LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: match ancora rinviato a domani per pioggia (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 UFFICIALE: Cancellati tutti i match sui campi esterni a causa della pioggia. ancora un giorno di rinvio per Matteo Berrettini e Holger Rune, scopriremo quale sarà l’ordine di gioco di domani nelle prossime ore. Per oggi è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport in attesa di migliori fortune. 12:00 Nessuna comunicazione di novità al momento dall’organizzazione, ma si sa che almeno tutti i terzi turni non sul centrale sono stati cancellati. Resta da capire il destino dei secondi turni. 10:45 Nuovo orario di inizio del programma indicato: le 12:00. Cancellati intanto i doppi, tra cui l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 10:16 Inizio del programma sui campi esterni rinviato (con scarse speranze) alle 11:00 italiane. 9:40 ancora un rinvio alle 10:30 per Bergs-Dimitrov (e a seguire Berrettini-Rune). (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:05 UFFICIALE: Cancellati tutti isui campi esterni a causa dellaun giorno di rinvio per Matteoe Holger, scopriremo quale sarà l’ordine di gioco dinelle prossime ore. Per oggi è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport in attesa di migliori fortune. 12:00 Nessuna comunicazione di novità al momento dall’organizzazione, ma si sa che almeno tutti i terzi turni non sul centrale sono stati cancellati. Resta da capire il destino dei secondi turni. 10:45 Nuovo orario di inizio del programma indicato: le 12:00. Cancellati intanto i doppi, tra cui l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 10:16 Inizio del programma sui campi esterni(con scarse speranze) alle 11:00 italiane. 9:40un rinvio alle 10:30 per Bergs-Dimitrov (e a seguire). (Oasport)

