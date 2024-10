Le sere prima della tragedia Tra gli amici dell’operaio morto | strazio per la fine di Marco Ricci

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 6 ottobre 2024 – La maledizione del Ponte Morandi di Genova: sei anni fa la, adesso una vittima sul lavoro ad essa comunque collegata, poichè si stava allestendo il Memoriale per ricordare le vittime di quel disastro. Più persone hanno tratto questa conclusione ieri a Sansepolcro nel commentare la scomparsa a soli 39 anni di, il ragazzo che era salito da Roma in Valtiberina e che nella cittadina biturgense aveva trovato impiego nell’azienda di carpenteria metallica, arrivando a ricoprire il ruolo di capofficina. Non lo conoscevano in molti, ma questo non ha certo attenuato lo sgomentocittà per una morte assurda, l’ennesima di una serie che in Italia non accenna ancora a spezzarsi. Inutile dire “mai più”: le tragedie continuano a verificarsi. (Lanazione)