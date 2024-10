La proposta salva-adolescenti: "Lo smartphone causa danni. Va dato dopo la seconda media" (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo la ricerca esiste una correlazione negativa tra l’uso intensivo dello smartphone e dei social media e il benessere dei preadolescenti: i livelli di ansia e depressione sono cresciuti di oltre il 50% a partire dal 2010. Eppure già in prima media la maggioranza dei bambini ha un dispositivo personale, anche se studi italiani e internazionali concludono che la precocità di arrivo dello smartphone si associa a minori performance scolastiche, minori competenze digitali e minore benessere. In adolescenza poi i problemi riguarderebbero adescamenti online, cyberbullismo e nuove dipendenze digitali. (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo la ricerca esiste una correlazione negativa tra l’uso intensivo delloe dei sociale il benessere dei pre: i livelli di ansia e depressione sono cresciuti di oltre il 50% a partire dal 2010. Eppure già in primala maggioranza dei bambini ha un dispositivo personale, anche se studi italiani e internazionali concludono che la precocità di arrivo dellosi associa a minori performance scolastiche, minori competenze digitali e minore benessere. In adolescenza poi i problemi riguarderebbero adescamenti online, cyberbullismo e nuove dipendenze digitali. (Ilgiorno)

Stop agli smartphone fino a 14 anni e lo stop ai social media fino ai 16 anni, Novara: “L’esortazione al buon uso ha fallito”. INTERVISTA - Educare al digitale, giusto introdurre divieti per rafforzarne l’azione? Ne abbiamo parlato con il Professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. L'articolo stop agli smartphone fino a 14 anni e lo ... (Orizzontescuola)

