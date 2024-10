Incidente stradale sulla provinciale: auto contro moto. Grave il motociclista (Di domenica 6 ottobre 2024) Un gravissimo Incidente stradale si è verificato, nel primo pomeriggio, sulla strada provinciale numero 113 che collega Monopoli ad Alberobello. Una moto di grossa cilindrata, guidata da un (Di domenica 6 ottobre 2024) Un gravissimosi è verificato, nel primo pomeriggio,stradanumero 113 che collega Monopoli ad Alberobello. Unadi grossa cilindrata, guidata da un (Quotidianodipuglia)

Quotidianodipuglia - Incidente stradale sulla provinciale | auto contro moto Grave il motociclista

Grave incidente stradale a Lioni: perde la vita un giovane di 24 anni - A. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 04'50 della notte scorsa, è intervenuta in contrada Cerrete sempre a Lioni, per un Grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava finendo al di sotto di una scarpata, contro un albero. (Avellinotoday)

Villanova D’Ardenghi. Giuseppe Mussi morto in un incidente stradale a Gropello Cairoli - L’incidente stradale è avvenuto in località Cascina Morgarolo, nel comune di Gropello Cairoli. Si è trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari di Areu, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vigevano. ... (Laprimapagina)

Caso Lucia Salcone, morta in un incidente stradale a Foggia. L’autopsia non scioglie i dubbi: disposti gli esami tossicologici - Dovranno esser fatti degli esami tossicologici e accertamenti sul blocco cuore-polmoni per verificare se Lucia Salcone abbia respirato i fumi sprigionatisi dal rogo della Fiat 500 sulla quale si trovava, con il marito. Insomma, i dubbi restano. Ma a seguito di alcuni elementi emersi nel corso ... (Open.online)

Incidente sulla Palermo-Catania, motociclista portato con l'elisoccorso al Civico: traffico bloccato in autostrada - In gravi condizioni un uomo di 56 anni dopo il sinistro avvenuto all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Non sono coinvolti altri veicoli. Cinque chilometri di coda in direzione d ...(palermotoday)

Harley Davidson tamponata da un'auto sull'A7: morto il centauro e anche il cane che viaggiava con lui - Un motociclista è morto insieme al suo cane in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre lungo il tratto ...(corriereadriatico)

Gli amici ricordano Fabio, morto in moto: «Era facile volergli bene» - IL LUTTO. Il dolore dei coetanei sul luogo della tragedia dove Fabio De Martino è deceduto: «Adorava la moto, ma non era uno spericolato».(ecodibergamo)