Il saluto di Morandi | Ti abbraccio Fabio sono sempre vicino alla Casa dei Risvegli

"Carissimo Fabio, voglio mandarti un saluto e un abbraccio fortissimo. Purtroppo lunedì non potrò essere alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris per festeggiare con te e tutti gli ospiti i 20 anni di attività a causa di un impegno fuori città. Ti faccio gli auguri e spero che tu stia sempre meglio", dice Gianni Morandi rispondendo all'invito di Fabio, musicista e grande fan dell'artista bolognese, che lo scorso anno è stato gravemente investito da un'automobile sulle strisce pedonali, ora ospite della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, "Gianni, vieni a trovarmi? Per favore" diceva appunto Fabio, mentre rinnovava l'invito per la ricorrenza dei 20 anni di attività della Casa dei Risvegli. L'invito è per domani, ore 11, ovviamente alla Casa dei Risvegli in via Giulio Gaist 6, per una festa a testimonianza dell'impegno di questa associazione.

