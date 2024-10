I programmi in tv oggi, 6 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di domenica 6 ottobre 2024) Su Rai Uno i Cento anni della radio, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida ai programmi Tv della serata del 6 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 6 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 Operation Napoleon. L’avvocatessa Kristin è accusata di un omicidio che non ha commesso. L’unica possibilità di scagionarsi è quella di rintracciare un vecchio aeroplano militare tedesco, risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuto nei pressi del più grande ghiacciaio islandese. Ma l’aereo fa. Su Rai Movie dalle 21.20 Adam Detroit. (Di domenica 6 ottobre 2024) Su Rai Uno i Cento anni della radio, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Operation Napoleon. L’avvocatessa Kristin è accusata di un omicidio che non ha commesso. L’unica possibilità di scagionarsi è quella di rintracciare un vecchio aeroplano militare tedesco, risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuto nei pressi del più grande ghiacciaio islandese. Ma l’aereo fa. Su Rai Movie dalle 21.20 Adam Detroit. (Lopinionista)

