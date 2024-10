Essere consci delle nostre mancanze è indispensabile per godere delle nostre quattro ricchezze: libertà, fantasia, capacità, relazione (Di domenica 6 ottobre 2024) Ognuno può decidere se mettersi in gioco o rassegnarsi, perché determinante non è il contesto ma l'intenzione che segna la prospettiva, la condizione relativa ad ogni mossa, la determinazione interiore che stimola a ricostruire l'ordine vincendo la tendenza alla rassegnazione (Di domenica 6 ottobre 2024) Ognuno può decidere se mettersi in gioco o rassegnarsi, perché determinante non è il contesto ma l'intenzione che segna la prospettiva, la condizione relativa ad ogni mossa, la determinazione interiore che stimola a ricostruire l'ordine vincendo la tendenza alla rassegnazione (Ilgiornale)

Dobbiamo essere "aperti per ferie" perché le nostre omissioni oltraggiano noi stessi e Maria, "assunta" non a tempo determinato - Avrei... quindi non ho ancora, ma anche non ho più. Sono pure i verbi più usati quando ci si mette a pensare alle proprie mancanze. (Ilgiornale)

Juventus, Elkann: "Nuovo ciclo con Thiago Motta, condivide le nostre idee. L'obiettivo è essere competitivi" - La Juventus scende in campo contro la Next Gen all`Allianz Stadium davanti a 40mila spettatori, penultimo test prima di esordire in campionato,... (Calciomercato)