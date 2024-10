È morto Sammy Basso | aveva 28 anni Era il più longevo malato al mondo di progeria

(Di domenica 6 ottobre 2024) A 28. Era affetto da, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce anche se non altera la mente. H avuto un malore mentre si trovava in un ristorante, a villa Razzolini Loredan ad Asolo. Da qualche giorno era rientrato in Italia da un viaggio in Cina. A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell’Associazione Italiana(A.I.Pro.Sa.B.) che propriofondato nel 2005 per promuovere la ricerca e far conoscere questa malattia rara: “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”. (Tpi)