Damiano David sono da Fabio Fazio mamma ce l' ho fatta!

Inizia da Che tempo che fa, la prima performance dal vivo mondiale per Silverlines il primo singolo da solista di Damiano David. Esce dal buio con il suo nuovo look, abito bordeaux colore moda camicia bianca, completo molto maschile molto elegante, baffi e capelli anni Trenta e canta il suo nuovo brano con grande intensità accompagnato dal vivo, per la sua nuova versione positiva. ''Dopo tanti anni - dice Damiano - avevo la necessità di raccontare un lato che avevo tenuto nascosto. Ho capito che l'amore è un punto di partenza non un punto di arrivo. sono estremamente felice''. La tua fidanzata, Dove Cameron, non è qua? Dove vivete? ''Non viviamo: lei a Los Angeles io a Roma ma stiamo pensando di andare a vivere insieme'', annuncia Damiano in un'intervista al centro dello studio non alla tradizionale scrivania con Fabio Fazio.

