Caso ultras, i tesserati di Inter e Milan in Procura: Calabria, Barella, Inzaghi, la lista completa e quando potranno essere sentiti

La Serie A si ferma per la sosta delle nazionali, l'inchiesta della Procura di Milano sulle curve di Inter e Milan invece va avanti e, anzi,

Ultras, la Procura sentirà 5 big tra Inter e Milan! Caso Skriniar

Il sindaco di Corbetta: «Caso rientrato, forse MORATA verrà ad abitare da noi. La sua maglia del MILAN non la metterò, tifo INTER…»

Per eccessiva pubblicizzazione sui social da parte del politico, il giocatore ha annunciato che non andrà più ad abitare a Corbetta. Marco Ballarini è il sindaco di Corbetta protagonista della famosa gaffe che ha coinvolto Alvaro MORATA, attaccante del MILAN.

Roberto Saviano: «Calcio e criminalità organizzata, un rapporto che esiste da sempre. La Procura ha arrestato gli ultras di INTER e MILAN per un motivo molto preciso»

Roberto Saviano ha scritto sul Corriere della Sera un'interessante discorso sul tema criminalità e ultras: «Il rapporto tra calcio e criminalità organizzata esiste da sempre e da sempre è uno degli spazi meno indagati e dibattuti»