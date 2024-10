Bollate Softball: è festa per la vittoria dello Scudetto contro il Saronno (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Bollate Softball ha vinto lo Scudetto 2024, il 14º della sua lunghissima storia. Una vittoria sicuramente sofferta che è stata conquistata questa mattina al termine di gara cinque nella sfida contro il Saronno. Bollate Softball: vittoria dello Scudetto contro il Saronno Il Bollate Softball lo scorso weekend aveva vinto fuori casa le prime due (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilha vinto lo2024, il 14º della sua lunghissima storia. Unasicuramente sofferta che è stata conquistata questa mattina al termine di gara cinque nella sfidaililIllo scorso weekend aveva vinto fuori casa le prime due (Ilnotiziario)

Italian Softball Series 2024: Bollate si porta avanti 2-0 nella serie. Titolo vicino - . La gara-3, già decisiva, si disputerà il prossimo 5 ottobre. Ma stavolta Saronno non ci sta e, giunta al sesto, prova a scappare ancora sul +1 con Anselmi, prima di subire un +3 mortifero nell’ultimo atto con un doppio vincente di Slaba e un singolo di Longhi. La prossima settimana in gara-3 ... (Oasport)

Softball: Bollate vola in semifinale di Serie A, Forlì e Saronno vanno alla bella - Match molto combattuto quello tra le due compagini, risolto soltanto all’ultimo atto. Bollate ha conquistato ufficialmente un posto per le finali. Andranno invece alla bella Saronno e Forlì, attualmente ferme sul risultato di 2-2, la Inox Team si è infatti presa gara-3, passando per 2-3, mentre ... (Oasport)

Softball: Bollate sul velluto apre la semifinali di Serie A1 con un doppio successo. Saronno e Forlì si dividono la posta - Non a caso infatti nella prima partita a spuntarla sono state le romagnole, abili a passare per 2-3 sfruttando un sigillo messo a referto al quarto inning e due punti decisivi segnati al quinto. Non arrivano particolari sorprese dalle prime quattro partite valide per le semifinali della Serie A1 ... (Oasport)