La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso improvviso a casa di una bambina di un anno in un paese dell'entroterra di Genova. Sono stati i genitori a lanciare l'allarme dalla propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa, i medici del 118 e l'elisoccorso dei vigili del fuoco, ma ogni intervento è stato

Feedpress.me - Bimba di un anno muore in casa | non avrebbe superato una crisi intestinale

Genova, bimba di un anno muore a casa: aperto fascicolo - Secondo quanto riferito dal personale sanitario, accorso sul posto dopo l’allarme dei genitori, la piccola non avrebbe superato una crisi intestinale. Una bambina di un anno è morta a casa sua, in un paese dell'entroterra di Genova. . La procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare le ... (Tg24.sky)

Bimba di un anno morta in casa a Genova, a dare l’allarme i genitori: indagini in corso - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di 1 anno avvenuta in un paese dell'entroterra per cause che saranno chiarite dall'autopsia.Continua a leggere . (Fanpage)

