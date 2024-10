Battaglia legale per WordPress, il programma che fa funzionare il 40% dei siti internet (Di domenica 6 ottobre 2024) Una delle infrastrutture su cui si basano milioni di siti internet è in mezzo a una Battaglia legale che potrebbe creare problemi a una percentuale significativa del web. WordPress è il Cms, il sistema per la gestione dei contenuti, più utilizzato al mondo. Fa di fatto funzionare il 40% dei siti e ha una quota di mercato dell’80%. Un litigio tra uno dei fondatori di WordPress, che è open source, e un’azienda con fini di lucro che lavora con WordPress, facilitandone l’implementazione sui server, WP Engine, rischia di cambiare per sempre questo pezzo del web. La lite giudiziaria che mette a rischio WordPe3ress Nelle scorse settimane uno dei fondatori di WordPress e Ceo dell’azienda Automattic Matt Mullenweg ha accusato una società concorrente, WP Engine, di aver violato i principi del Cms più utilizzato al mondo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una delle infrastrutture su cui si basano milioni diè in mezzo a unache potrebbe creare problemi a una percentuale significativa del web.è il Cms, il sistema per la gestione dei contenuti, più utilizzato al mondo. Fa di fattoil 40% deie ha una quota di mercato dell’80%. Un litigio tra uno dei fondatori di, che è open source, e un’azienda con fini di lucro che lavora con, facilitandone l’implementazione sui server, WP Engine, rischia di cambiare per sempre questo pezzo del web. La lite giudiziaria che mette a rischio WordPe3ress Nelle scorse settimane uno dei fondatori die Ceo dell’azienda Automattic Matt Mullenweg ha accusato una società concorrente, WP Engine, di aver violato i principi del Cms più utilizzato al mondo. (Quifinanza)

Quifinanza - Battaglia legale per WordPress il programma che fa funzionare il 40% dei siti internet

