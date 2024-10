Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break. Etcheverry (Periodicodaily) (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikdi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomasper 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break.

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - 555 dollari). L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8. 995. L'azzurro ha ... (Ilgiornaleditalia)

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - L'azzurro ha faticato no . 555 dollari). L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a ... (Ilgiornaleditalia)

Sinner soffre, ma vince. Batte Etcheverry e approda agli ottavi del torneo di Shanghai - Lui ha iniziato a servire peggio e sono riuscito a giocarmi i game in risposta. Sinner poi chiude la rimonta vincendo il terzo set e annullando anche tre palle break all’avversario. Ho avuto le mie chance nel primo set, poi lui ha giocato un ottimo tiebreak. Sul 6-5 Sinner ha due palle break che ... (Ilnapolista)