Atletica | Per Palmisano rientro vincente a Madrid sui 10 km

La fuoriclasse azzurra della marcia domina la gara in Spagna. ROMA - Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità , in 44:02.

Marcia: Antonella Palmisano stravince la 10 km sulle strade di Madrid - “Ho avuto belle sensazioni e sono contento della mia gara” ha detto Fortunato. E’ stata infatti Antonella Palmisano a trionfare sull’impegnativo percorso della Gran Via, nel pieno centro della capitale spagnola, fermando il cronometro in 44’02. Sul gradino più basso del podio, infine, lo spagnolo ... (Sportface)

Marcia, nei 10 km a Madrid presenti anche Palmisano e Fortunato - The post Marcia, nei 10 km a Madrid presenti anche Palmisano e Fortunato appeared first on SportFace. La gara maschile vedrà in gara anche Gianluca Picchiottino e Davide Finocchietti. Sarà anche l’ultimo impegno stagionale per la tarantina, che poi si concentrerà nel gettare le basi per la ... (Sportface)

Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid - Torna con una vittoria a livello internazionale A ntonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della ...(adnkronos)

