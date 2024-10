Anche Messina ricorda Norma Cossetto, chiesta l’intitolazione di una via alla giovane studentessa vittima dell’odio (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche Messina ricorda Norma Cossetto, studentessa Medaglia d’Oro al Merito Civile. chiesta all’amministrazione comunale l’intitolazione di una via alla giovane studentessa vittima dell’odio.Ieri mattina, di fronte al Monumento ai Caduti di Piazza Municipio la manifestazione patriottica (Di domenica 6 ottobre 2024)Medaglia d’Oro al Merito Civile.all’amministrazione comunaledi una via.Ieri mattina, di fronte al Monumento ai Caduti di Piazza Municipio la manifestazione patriottica (Messinatoday)

