Amici 24 TrigNO | Sono eccentrico ed egocentrico | Video Witty Tv

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la sua esibizione, ad24,ha visto unrealizzato dalla produzione su di sé. Dopo che – per farsi conoscere dalla maestra Pettinelli – ha detto di essereed, è stato realizzato undavvero molto buffo con i suoi comportamenti in casetta mentre Senza Cri lo imita e altri ridono.sfila per i vari corridoi, usa le telecamere, si specchia e si guarda in vari momenti. Finito il filmatosi mette a ridere e chiede scusa. Maria De Filippi gli dice che era assolutamente carino e divertente. Le fan, già ammaliate dall’esibizione precedente, dopo l’rvmsembrate ancor più pazze di lui.Tv (Superguidatv)