Amici 24 diretta seconda puntata

(Di domenica 6 ottobre 2024) Anticipazionidi domenica 6 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata venerdì. Dopo il ritiro del ballerino Gabriele Baio, gli allievi della scuola sono 15. Tutti quanti hanno preso parte, in settimana, alle lezioni, gestite dai sei insegnanti del programma (Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto; Alessandra Celentano, la new entry Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per il ballo).Nel corso dello speciale, con ospite musicale Petit, gli allievi affronteranno la prima gara di canto, giudicata da Gigi D’Alessio, e di ballo, con giudice Eleonora Abbagnato. Ecco un recap degli allievi, suddivisi per team. (Davidemaggio)