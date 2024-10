Alessandro Angelozzi | L’abito da sposa nero e il velo con la dedica

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una fuga d’amore nella città più romantica del mondo, Parigi, è lo scenario perfetto e romantico della nuova collezionediintitolata Love Escape. Proposte raffinate e suggestive in cui il pizzo francese è tra i tessuti protagonisti di un fil rouge di eleganza e maestria artigianale delle lavorazioni, interamente Made in Italy. Il celebre couturier abruzzese stupisce ancora una volta le sue spose con l’inedita collezione bridal 2025 articolata su due filoni; da una parte la pulizia e l’essenzialità delle linee, con l’estrema semplicità e la linearità dei tessuti in mikado, duchesse, chiffon, dall’altra le costruzioni iper lavorate e opulente dei pizzi francesi. Nella rubrica VelvetWedding & Bon Tonsvela in esclusiva ed in anteprima le sue nuove proposte