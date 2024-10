Al Festival Nazionale dell’Economia Civile la ricetta per gestire il cambiamento climatico (Di domenica 6 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Siamo dentro l’era dei beni comuni. Tuttavia, non disponiamo ancora di una vera e propria teoria economica di beni comuni e, soprattutto, non abbiamo ancora elaborato le categorie di pensiero che ci permettano di affrontare il vero nodo della questione: come si governano i beni comuni? In che modo un corretto governo dei beni comuni può aiutarci a proteggere i territori dalla violenza del cambiamento climatico? Ne hanno discusso, nel corso della 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, Andrea Rinaldo (Professore Costruzioni idrauliche all’Università di Padova e direttore del laboratorio di Ecoidrologia della Scuola politecnica federale di Losanna – EPFL), Gianluca Galletti (Presidente Emil Banca e UCID) e Agostino Miozzo (Responsabile del progetto Accoglienza per il Giubileo). (Di domenica 6 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Siamo dentro l’era dei beni comuni. Tuttavia, non disponiamo ancora di una vera e propria teoria economica di beni comuni e, soprattutto, non abbiamo ancora elaborato le categorie di pensiero che ci permettano di affrontare il vero nodo della questione: come si governano i beni comuni? In che modo un corretto governo dei beni comuni può aiutarci a proteggere i territori dalla violenza del? Ne hanno discusso, nel corso della 6ª edizione del, Andrea Rinaldo (Professore Costruzioni idrauliche all’Università di Padova e direttore del laboratorio di Ecoidrologia della Scuola politecnica federale di Losanna – EPFL), Gianluca Galletti (Presidente Emil Banca e UCID) e Agostino Miozzo (Responsabile del progetto Accoglienza per il Giubileo). (Unlimitednews)

Unlimitednews - Al Festival Nazionale dell’Economia Civile la ricetta per gestire il cambiamento climatico

Riqualificazione beni confiscati alla mafia: i Comuni chiedono 700mila euro alla Regione - Si è chiuso con una richiesta di oltre 700mila euro - superando il plafond - il bando regionale dedicato alla Riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sette i Comuni liguri che hanno richiesto l'agevolazione, a fronte di nove progetti che, in caso di completa... (Genovatoday)

Bonate Sopra, beni comuni e comunità energetica: la manovra d’autunno della giunta Rossi - 000 per gli arredi. Il Comune, diversamente dalle previsioni della passata amministrazione, acquisterà direttamente gli arredi in modo tale che nel bando di gara che verrà fatto a dicembre si possa ottenere una retta più bassa. CINETEATRO 25. 000 euro per il rifacimento dell’impianto audio e luci, ... (Bergamonews)

Collaborazione tra cittadini e amministrazione: gestione condivisa dei beni comuni urbani e gli orti per anziani - Il Consiglio comunale nella seduta del 19 settembre ha approvato l’adozione di due nuovi Regolamenti che hanno come oggetto la Collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani tra cui gli orti per anziani... (Riminitoday)

Al Festival Nazionale dell’Economia Civile la ricetta per gestire il cambiamento climatico - FIRENZE (ITALPRESS) – Siamo dentro l’era dei beni comuni. Tuttavia, non disponiamo ancora di una vera e propria teoria economica di beni comuni e, soprattutto, non abbiamo ancora elaborato le categori ...(msn)

I beni comunali e il diritto all’abitare dei napoletani - L'intervista all'assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Napoli, Pier Paolo Barretta, offre spunti interessanti di riflessione, chiarendo gli indirizzi della giunta Manfredi ...(ilmattino)

Pipitone a Zaia: «Le mammografie gratuite alle donne di 40 anni. Sono urgenti e salvano vite» - Il leader dell'associazione Padova Bene Comune richiama il presidente della Regione, che in settimana aveva annunciato di voler ridurre da 50 a 45 anni. Ma per il medico ex Idv non basta e raccoglie 1 ...(padovaoggi)