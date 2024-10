Viaggio a Tangeri | alla scoperta del Marocco più cosmopolita

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 5 ottobre 2024) Life&People.it, la città delconosciuta come la Porta d’Africa per la posizione strategica sullo Stretto di Gibilterra, a cavallo tra due continenti e due culture, ha sempre avuto un ruolo centrale negli scambi tra Europa e Africa, e più in generale tra Oriente e Occidente. Grazie all’atmosfera unica che si respira nelle millenarie strade, la città marocchina ha attratto artisti, scrittori, esploratori e viaggiatori da tutto il mondo fin da tempi antichissimi. Oggi, è una destinazione turistica in crescita, caratterizzata da una scena artistica e culturale sempre più interessante e rinomata.