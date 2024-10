Traffico Roma del 05-10-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltocon rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia bis e via di Settebagni rallentamenti per lavori anche su via del Foro Italico Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale coinvolti bus filobus e metropolitane oltre la ferrovia termini 100 e bus periferici le agitazioni terminate alle ore 17 riprenderanno alle ore 20 sino a fine servizio Infine per il trasporto ferroviario nel nodo diper motivi di ordine pubblico dalle ore 15 I treni non effettuano servizio nella stazione diOstiense interessati treni delle relazioni eFiumicino aeroporto Viterbo Civitavecchia Pisa per i tagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.