Sport e inclusività Dieci anni di Baskin

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si avvicina una ricorrenza molto importante in tema di. Domani (domenica) infatti in una festa appositamente organizzata l’Asd Disabili Faenza festeggerà il decennale del ‘’ in città. Era infatti l’ottobre del 2014 quando l’associazioneiva dilettantistica, seguendo la direzione di tecnici lungimiranti, costituì una sezioneiva dedicata alloinclusivo di squadra, ilappunto. Si tratta di una disciplina liberamente ispirata alla pallacanestro, da qui il nome, ma con un regolamento specifico che consente giovani, adulti e persone con disabilità di giocare insieme nella stessa squadra. A portarlo a Faenza fu un solido gruppo di amici che mise in campo un progetto sperimentale insieme alla partecipazione di alcuni atleti con disabilità fisiche e cognitive.