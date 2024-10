Sinner n 1 a fine anno? È duello con Alcaraz | i punti necessari e i tornei a cui sono iscritti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jannikha vinto all’esordio a Shanghai: nella corsa verso il numero 1 ATP al’azzurro difende un margine di 2820nei confronti dello spagnolo Carlos, e di 3265 sul tedesco Alexander Zverev, mentre l’azzurro è irraggiungibile fino astagione da tutti gli altri inseguitori. Dopo il torneo cineseprenderà parte ad un’esibizione dal 16 al 19 ottobre, il Six Kings Slam, in programma a Riad, in Arabia Saudita, poi tornerà in Europa e si concederà una settimana di pausa, nella quale non difenderà il titolo conquistato nel 2023 nel torneo ATP 500 di Vienna. Jannik, oltre a quello di Shanghai, giocherà un altro torneo prima delle ATP Finals, per le quali è da tempo qualificato: l’azzurro sarà impegnato nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre.