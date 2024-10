Shaila Gatta crolla al Grande Fratello fan preoccupati | Non sono pronta a…

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Mentre l’occhio pubblico attivo via social si divide a metà sul suo conto,finisce in lacrime al2024, pensando di non essereper ilamore. Il momento di commozione si registra nell’attesa della puntata di lunedì 7 ottobre 2024, in una confidenza tra le mura della Casa, dove l’ex velina di Striscia, destando preoccupazione nei fan, sembra dirsi incerta di volere al suo fianco e in amore Javier Martinez, consapevole che il passato – tra le lovestory vissute in negativo – l’abbia segnata nel profondo.2024,esplode in un pianto di sfogosi lascia andare alle lacrime di sfogo, in balia della crisi verso un possibile preannunciato “dietrofront”. Alla sesta puntata dilei si diceva attratta da Javier, rifilando un due di picche al primo corteggiatore conosciuto nel gioco, Lorenzo Spolverato.