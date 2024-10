Screening gratuiti per la prevenzione dell’Epatite C alla farmacia Campo di Marte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arezzo, 5 ottobre 2024 –per ladi”. Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno aderitocampagna TestiamoCi promossa dRegione Toscana e, fino al 31 dicembre, hanno previsto uno spazio nella più storica delle farmacie dove i cittadini tra i trentacinque e i cinquantacinque anni potranno effettuare un test finalizzato a individuare precocemente questa pericolosa infezione. Il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello permetterà di valutare eventuali situazioni di rischio in pochi minuti, favorendo una diagnosi precoce di questa infezione causata dal virus HCV che viene trasmessa mediante contatto con sangue infetto e che spesso decorre per anni senza sintomi fino a diventare cronica e a evolvere in gravi patologie quali la cirrosi o il cancro al fegato.