Opera e danza all’Abbado Si parte con ‘Vissi d’arte’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alla vigilia del trasferimento del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ in Corea del Sud, per l’esecuzione dell’Orlando Furioso di Vivaldi (coprodotto dal teatro di Ferrara), è stata presentata, ieri mattina, la stagione2024/25 dell’Abbado. Quattordici titoli, alternando il repertorio più classico a proposte innovative. Di questi, ben otto sono prodotti o coprodotti direttamente dal Comunale di Ferrara. "Sarà un programma molto ricco, che va nella direzione di offrire il massimo per la nostra città e non solo, considerando le coproduzioni che il teatro ha messo in campo negli ultimi anni", ha detto l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, introducendo una conferenza alla quale hanno presoanche gli allievi del corso Cantante 4.0, interpretando alcune celebri arie d’