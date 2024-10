Oggi in radio e sul web il nuovo singolo di Alan Scaffardi Make my day

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa voce di, già più volte protagonista di alcune delle tracce più rappresentative dell’icona del Nu-Jazz / Soul Papik, ha infatti già collezionato milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali e accompagnato l’artista sui palcoscenici dei principali club in tutto il mondo, da Tokyo a San Paolo. Questa prima traccia dall’accattivante sapore RnB, è una riflessione sulla ricerca e la salvaguardia della propria essenza interiore in un mondo pieno di distrazioni e richiami superficiali, invita infatti a riconoscere che il vero potenziale è già dentro di noi, seppur spesso nascosto o non riconosciuto. Con questoanticipa il tema centrale dell’album, un viaggio di trasformazione personale che porta alla riscoperta di sé stessi, affrontando sfide e rivelazioni lungo il percorso.