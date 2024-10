Notizie dal mondo ASviS lotta alla crisi climatica | un aiuto dalle soluzioni tecnologiche innovative

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pubblichiamo di seguito il testo scritto da Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto da Enrico Giovannini, apparso sul sito il 30 settembre 2024 Se non cambiamo le politiche abbiamo oltre il 60% di probabilità di sforare i 3°C di aumento medio della temperatura terrestre entro la fine di questo secolo, rispetto al periodo preindustriale. L’avvertimento arriva dal rapporto “United in Science 2024” presentato in occasione del Summit del futuro, a cui hanno collaborato una serie di organizzazioni che si occupano sul tema coordinate dall’Organizzazione meteorologica mondiale, al fine di condividere le ultimesu meteo, clima, acqua e scienze ambientali e sociali correlate per il futuro. Nonostante le previsionirmanti, il Rapporto offre segnali di speranza.