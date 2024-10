Napoli Conte sull’ammonizione contro il Monza | Mi dà fastidio quando prendo un giallo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del, Antonio, ha espresso il suo disappunto riguardo all’arbitraggio della partita, in particolare per il mancato rigore su Khvicha Kvaratskhelia, e ha menzionato unricevuto per proteste.ha manifestato frustrazione per l’arbitraggio L’allenatore ha manifestato la sua rabbia riguardo alla decisione dell’arbitro di non concedere il rigore su Kvaratskhelia, che molti quotidiani nazionali hanno giudicato evidente.ammonito per proteste Il tecnico ha spiegato che, sebbene non avesse detto nulla di specifico al quarto uomo, la sua frustrazione è stata tale da portarlo a ricevere un cartellino. Ha espresso dispiacere per questa ammonizione, sottolineando che non gli piace essere ammonito.