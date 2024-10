Mercato lavoro USA resiliente | ecco cosa ci dice sulla politica della Fed

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) IldelUSA a settembre è apparso in una situazione migliore delle aspettative, avendo generato molti più posti di, dopo un’estate di passione, che aveva convinto la banca centrale statunitense a dare il via all’auspicato taglio dei tassi d’interesse. Ma quale correlazione c’è fradele tassi? Eraccontano gli ultimi numeri usciti venerdì? Occupati in crescita di 254mila unità A settembre, sono stati creati 254.000 posti diin USA nel settore privato ed escludendo il settore agricolo, meglio delle attese degli analisti che so aspettavano una crescita di 150.000 unità. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%, rispetto al 4,2% del mese precedente e risulta migliore del consensus.