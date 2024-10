L’insegnamento deve riprendersi la scuola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il cinque ottobre ricorre la giornata mondiale dell’insegnante e, per fare un regalo alla categoria, non si parlerà qui di precari, reclutamento, stipendi, ministri, acronimi e riforme. Allo stesso modo, sarà opportuno sorvolare sulle parole al miele che si sentiranno dappertutto sugli insegnanti rimasti nel cuore, sul primato della, sulla necessità di riforme alla luce di nuovi dati allarmanti, sull’adeguamento salariale guardando agli standard europei. Si tratta di parole a orologeria, buone oggi e di cui non rimarrà traccia fino alla prossimaoccasione buona per lucidare la superficie scolastica. Sia questa invece l’occasione per parlare die di insegnamento nel senso più alto del termine.