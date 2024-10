Joker | Folie à Deux i migliori fumetti con protagonisti Joker e Harley Quinn

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nel mondo deisupereroistici sono innumerevoli le coppie iconiche. Basti pensare a quelle storiche della DC Comics: Batman e Catwoman, Superman e Lois Lane, Wonder Woman e Steve Trevor. Dall’altro lato invece impossibile non citare la controparte Marvel con Spiderman e MJ, Reed Richards e Sue Storm, Steve Rogers e Peggy Carter. La lista è veramente lunghissima. D’altronde, lo sappiamo bene, la narrazionestica è edificata intorno a concetti archetipici piuttosto semplici. Uno di questi è ovviamente l’elemento della rom-com tipico delle soap, introdotto negli anni ’60 da Stan Lee, e sdoganato in pochissimo tempo anche dalla concorrenza DC. Il supereroe di turno, infatti, si trova spesso a doversi confrontare sia con il cattivo della settimana che con i proprio problemi di cuore.