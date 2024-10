Inzaghi: «Thuram? Sono preoccupato. Chiesto il cambio! Fiducia Barella» (Di sabato 5 ottobre 2024) Inzaghi in conferenza stampa dopo Inter-Torino 3-2, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha commentato la partita di San Siro. Il tecnico si è concentrato in particolare sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito con un problema alla caviglia dopo la tripletta. CONFERENZA Inzaghi POST PARTITA INTER-TORINO Thuram come stai, c’è la possibilità che non vada in Nazionale? Ha preso un colpo sul tendine a fine primo tempo un po’ si lamentava, al 70? ha Chiesto il cambio. Adesso è sul lettino con la bora del ghiaccio. È contento per la vittoria, però era un po’ preoccupato. Valuteranno i medici francesi. Sono un po’ preoccupato perché un giocatore che fa tre gol mi chiede il cambio, la preoccupazione è normale. Costante nei gol subiti, è un problema o Sono errori individuali? Anche oggi il gol è frutto di determinati errori. (Di sabato 5 ottobre 2024)in conferenza stampa dopo Inter-Torino 3-2, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha commentato la partita di San Siro. Il tecnico si è concentrato in particolare sulle condizioni di Marcus, uscito con un problema alla caviglia dopo la tripletta. CONFERENZAPOST PARTITA INTER-TORINOcome stai, c’è la possibilità che non vada in Nazionale? Ha preso un colpo sul tendine a fine primo tempo un po’ si lamentava, al 70? hail. Adesso è sul lettino con la bora del ghiaccio. È contento per la vittoria, però era un po’. Valuteranno i medici francesi.un po’perché un giocatore che fa tre gol mi chiede il, la preoccupazione è normale. Costante nei gol subiti, è un problema oerrori individuali? Anche oggi il gol è frutto di determinati errori. (Inter-news)

Terza vittoria consecutiva per i campioni d'Italia Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. ... (Sbircialanotizia)

Il nostro percorso sarà lungo e noi dovremo fare ancora di più». Ha preso una botta al tendine. Penso al Napoli, alla Juventus, alla stessa Atalanta. Non mi piace fare una griglia, sicuramente ci sono squadre attrezzate. Tra Torino e Udinese troviamo squadre che con difese a 5 basse ci obbligano a ... (Inter-news)

Il capocannoniere della […]. (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande ... (Periodicodaily)

L`Inter, soffrendo più del previsto vista la superiorità numerica (espulso Maripan) vissuta dal 20`, vince e sconfigge un Torino mai domo... (Calciomercato)

