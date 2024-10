Il muretto della discordia Aggredisce a calci e pugni il vicino per vendicarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un cordolo di cemento che separava un condominio da un capannone di attrezzi edili, sede lavorativa del proprietario, avrebbe innescato una diatriba tra un residente e il titolare del capannone sfociato in una aggressione fisica a suon di. Quelinfatti, in uno stabile che si trova nella frazione di Varano, veniva spesso trovato danneggiato, i mattoni finivano fuori posto, l’intonaco perdeva pezzi. Un pomeriggio ci è finita sopra, con l’automobile, la moglie di un residente che si è presa il rimprovero del titolare del capannone. Il maritodonna alla prima occasione l’avrebbe fatta pagare al proprietario facendolo finire in ospedale con le costole rotte e varie contusioni. Quella presunta vendetta è finita in tribunale dove il picchiatore, un 56enne anconetano, è a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli per lesioni aggravate.