Halo Infinite | 343 annuncia l’arrivo della visuale in terza persona ecco il periodo di uscita ed un video

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 5 ottobre 2024) 343 Industries hato come un fulmine a ciel sereno che sono in procinto di rilasciare lainall’interno di, consentendo nella specifico a tutti i giocatori di potersi gettare nella mischia combattendo con unatotalmente differenza dalla classica primanel corso di questo mese di Novembre 2024. Il team di sviluppo americano, di proprietà di Microsoft, ha effettuato questo importante annuncio condividendo un breve, grazie al quale è possibile vedere non pochi Spartan scontrarsi con audacia e precisione sul terreno di battaglia direttamente con una telecamera in