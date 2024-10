Ha già stravolto il Napoli Conte può sorridere dopo il Como | le pagelle dell’assoluto protagonista!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilbatte ile vola in testa alla classifica a +4 sulla Juventus. Dalla squadra è arrivata una netta reazione nel match contro i lombardi. Antonioè in testa alla classifica con il suo. No non è finzione, ma bensì realtà nonostante siamo solo alle settima giornata di campionato. Intanto, però, gli azzurri hanno lanciato un messaggio molto chiaro al campionato italianoil successo contro il. Il match si è concluso sul punteggio di 3-1, ma in realtà è più importante focalizzarsi su quella che è stata la prova fornita dalla squadra, e dal condottiero azzurro direttamente dalla panchina. Infatti, l’importanza di avere Antonioin panchina è pressoché indescrivibile. Il tecnico è entrato nella testa dei giocatori, dando loro il proprio DNA vincente.