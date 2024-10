Grande festa al rifugio tra giochi e benedizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un fine settimana diall’Enpa di Monza. Oggi e domani si svolgerà la Giornata degli animali. Oggi i volontari saranno presenti in via Italia con un banchetto con tanti gadget e idee regalo ispirate al mondo degli animali e che serviranno a sostenere le attività dell’Enpa. Domani dalle 14 lasarà neldi via San Damiano: visite alla scoperta degli animali in attesa di adozione,e animazione per i bambini, attività di mobility per i cani, lo spettacolo di magia e il tradizionale concorso Cane Fantasia. Alle 17 ladi proprietari e animali, rito che da oltre 40 anni si ripete in occasione delladi San Francesco.