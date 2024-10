Governo | Santanché ' cosa farò in caso di rinvio a giudizio? Mi troverete fino alla fine' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 5 ott. (Adnkronos) - "indi? Mia lungo con voi, mi". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè risponde ai giornalisti che, da Brucoli (Siracusa) gli chiedonofarà indisulgiudiziario Visibilia. Nella prima tranche sulla vicenda Visibilia, che vede imputati, per truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, Daniela Santanchè e altre due persone l'udienza preliminare per il 9 ottobre. "Sono qui a parlare di politica, non ho nessun tipo di reato attenentemia attività politica. Sono tranquilla, non ho partecipato a processi mediatici e andiamo avanti". E al cronista che le dice che il ministro Sangiulaino si è dimesso per meno, Santanchè replica: "E quindi? Mi".